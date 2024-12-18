Продажи БАДов на маркетплейсах без госрегистрации запретят в России

Закон может начать действовать с 1 сентября 2025 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минкономразвития «О платформенной экономике в РФ».

Помимо прочих норм, ведомство предложило ввести запрет на продажи некоторой продукции на агрегаторах. Это касается, например, нелегальных товаров, а также биологически активных добавок (БАДов), которые не подтвердили свое качество и безопасность, то есть не получили документов о прохождении государственной регистрации.

Никаких ограничительных правил в отношении онлайн-торговли сейчас нет, как и санкций за реализацию продукции, не прошедшей госрегистрацию.

Продавцы сами могут убирать такие товары, также ее могут заблокировать сотрудники маркетплейса. Нарушение этого требования грозит предпринимателям, осуществляющим деятельность без образования юрлица, штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юрлиц – от 100 тыс. до 300 тыс., повторное – до 500 тыс. рублей, следует из поправок Минэкономразвития в КоАП.

Употребление БАДов, не прошедших госрегистрацию, может быть крайне опасно для здоровья, в них могут содержаться запрещенные вещества. Поэтому проект федерального закона «О платформенной экономике» предусмотрел обязанность маркетплейсов не допускать размещение предложений о продаже подобных добавок.

Ранее Федеральная антимонопольная служба настаивала на включении биологически активных добавок в перечень лекарственных средств. Такое решение ФАС уже предлагало Министерству здравоохранения и социального развития РФ в рамках закона об обороте лекарственных средств, однако оно было отвергнуто.