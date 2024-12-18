Житель Иркутской области случайно сжег лес на 5,5 млн рублей

В Иркутской области осудят местного жителя. Его обвиняют в уничтожении леса на площади 36,8 га, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии правоохрнаителей, весной этого года житель поселка Жигалово вместе с семьей отдыхал в местном лесу. Он развел костер и оставил его без присмотра. В результате огонь перешел на расположенную рядом сухую траву и деревья.

О том, что лес горит, мужчина никуда не сообщил и не предпринял мер для тушения пламени, скрывшись с места происшествия. Ущерб оценили в 5,5 млн рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и частично возместил ущерб. Сибиряка ждет суд.