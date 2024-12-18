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Объемы автокредитования в ноябре сократились еще на 39%

За ноябрь банки выдали россиянам 61,37 тыс. автокредитов на 83,66 млрд руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом отношении количество выдач сократилось на 18%, объем – на 26%. В ноябре 2023 года было выдано 74,44 тыс. автокредитов на 112,73 млрд руб. Средний размер автокредита сократился на 10%: с 1,51 млн руб. в ноябре 2023 г. до 1,36 млн руб. в ноябре 2024 г. Средний срок автокредитования остался без изменений: 67 мес. (5 лет 7 мес.).

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По сравнению с результатами октября текущего года количество выдач автокредитов в ноябре сократилось на 38%, объем – на 39%. В октябре по сравнению с сентябрем были зафиксированы аналогичные темпы снижения количества и объемов кредитования в сегменте – 38% и 39% соответственно. За октябрь россияне оформили 98,73 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 137,32 млрд руб. Средний размер автокредита был равен 1,39 млн руб., средний срок кредитования составил 70 мес. (5 лет 10 мес.). За сентябрь банки выдали 158,13 тыс. автокредитов на 226,28 млрд руб. со средним чеком 1,43 млн руб. на срок равный в среднем 69 мес. (5 лет 9 мес.).

Всего по итогам 11 месяцев 2024 года было выдано 1,28 млн автокредитов на 1,85 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 68%, объем – на 69%. С января по ноябрь 2023 г. было оформлено 759,83 тыс. автокредитов на 1,09 трлн руб.

62% от общего количества и 63% от общего объема выдач автокредитов в ноябре пришлось на новые машины. Месяцем ранее доля кредитов на новые авто составила 64% от общего количества и столько же от общего объема выдач.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в ноябре составила 23,88%, в октябре показатель был равен 24,32%. На начало ноября полная стоимость автокредитов снизилась до 23,60%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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