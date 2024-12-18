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В Иркутске одобрено создание крупного спорткомплекса и горно-обогатительного комбината

На заседании Инвестиционного совета Иркутской области под председательством Константина Зайцева были поддержаны проекты строительства многофункционального спортивного комплекса в Иркутске и горно-обогатительного комбината в Тулунском районе.

Спортивный комплекс от компании «Регион-Недвижимость» станет крупным центром для фитнеса и спорта. На площади свыше 26 тыс. квадратных метров разместятся современные залы для кардиотренировок, групповых занятий, единоборств, а также бассейн и тренажёрный зал. Комплекс сможет одновременно принимать 221 посетителя. Общий объём инвестиций составит около 2,5 млрд рублей, а благодаря реализации проекта появится 38 новых рабочих мест.

Горно-обогатительный комбинат в Тулунском районе займётся добычей и переработкой ниобиевого сырья. Проект предполагает производство ниобиевого концентрата и продуктов на его основе, таких как феррониобий, востребованный в металлургии. Мощность предприятия оценивается в 20 тыс. тонн концентрата и 10 тыс. тонн феррониобия ежегодно. Инвестиции составят 29 млрд рублей, планируется создать 520 рабочих мест.

Оба проекта получили поддержку, и вскоре будут подписаны соответствующие инвестиционные соглашения с правительством региона. Это даст возможность инициаторам воспользоваться региональной поддержкой, включая аренду земельных участков без проведения торгов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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