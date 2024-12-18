Новогодние катки в городах Иркутской области открывает Эн+

Российский энергохолдинг Эн+ организует праздничные мероприятия в дни новогодних каникул. Жителей и гостей Иркутска, Ангарска, Братска и Усть-Илимска ждут катки под открытым небом, мастер-классы, масштабная акция «Чудеса случаются», а знаковые городские площадки будут украшены световыми фигурами и скульптурами из льда.

В рамках праздничной программы в городах ответственности Эн+ появятся полюбившиеся жителям интерактивные световые инсталляции и ледяные скульптуры. Кроме того, будут организованы мастер-классы по катанию на коньках, по созданию украшений изо льда, а любителей зимних видов спорта научат азам игры в хоккей с мячом. С календарем активностей можно ознакомиться на сайте.

В этом году в Иркутске 22 декабря откроется каток в заливе Якоби, а у памятника Александру III в этот же день появятся ледовые и световые фигуры. В Братске районы Гидростроитель, Энергетик и центр города также украсят ледовые и световые объекты, а в Гидростроителе 29 декабря откроется еще и каток. Для жителей Усть-Илимска новогодние активности пройдут на площади на Проспекте Мира, где открытие площадки Эн+ «Чудеса случаются» запланировано на 28 декабря. В Ангарске на стадионе «Ангара» 22 декабря откроют каток, установив рядом с ним светящиеся скульптуры.

С 22 декабря по 16 февраля Эн+ проведет акцию «Чудеса случаются». Для того, чтобы принять в ней участие и получить памятные подарки, нужно поделиться своими историями о чуде или праздничными фото с хэштегом #ЭНПЛЮСЧУДО в VK. Один из подарков – сборник рассказов и эссе современных авторов «Чудо как предчувствие». Книгу выпустили в канун Нового года в рамках проекта «Библиотека Эн+», который направлен на популяризацию чтения и поддержку издания книг как уже известных, так и молодых талантливых писателей.

– Новый год – это время волшебства, когда каждый из нас может поверить в чудо. Компания Эн+ стремится сделать праздничные дни незабываемыми для всех, чтобы каждый мог окунуться в атмосферу радости, добра и семейного уюта. Мы рады, что наши новогодние активности объединяют все больше людей, дарят им яркие эмоции. Пусть каждый момент наступающих праздников станет поводом для счастья и вдохновения, – заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

Эн+ на протяжении девяти лет организует в городах ответственности новогодние активности, устанавливает световые фигуры, открывает ледовые городки, способствуя развитию и повышению качества жизни на этих территориях. О необходимости этого не раз говорил основатель холдинга Олег Дерипаска. Поэтому холдинг постоянно проводит мероприятия для детей, спортивные состязания и другие активности