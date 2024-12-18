Банк Уралсиб предлагает вкладчикам полис «Гарантия дохода» от ПСБ Cтрахования

Банк Уралсиб предлагает клиентам полис «Гарантия дохода» от cтраховой компании «ПСБ Cтрахование», который поможет компенсировать доход по вкладу при его досрочном закрытии – в случае возникновения проблем со здоровьем клиента или внезапным имущественным ущербом.
При открытии вклада в Банке Уралсиб клиент может оформить страховой полис, который предусматривает два вида страховых выплат:
- компенсация неполученного дохода по вкладу по причине его досрочного закрытия в ситуациях, связанных с утратой движимого или недвижимого имущества, или прав на него, а также потерей близкого родственника;
- выплата по страхованию жизни и здоровья – в случае гибели или установления инвалидности застрахованного лица (1-2 группы) в результате несчастного случая.
Также в продукт дополнительно входит услуга юридической помощи, которая включает в себя консультации по взаимодействию с госорганами и подготовку жалобы по оспариванию судебного решения в случае утраты прав собственности на имущество.
Полис «Гарантия дохода» оформляется на год и распространяется на все действующие в течение срока действия полиса вклады, открытые в Банке Уралсиб. Клиенту на выбор предоставляется 3 варианта полиса с разными страховыми суммами и стоимостью 5000, 10000 или 15000 рублей. Оформить страховой полис можно в отделениях Банка Уралсиб – без ограничений по сумме вклада или количеству полисов. Клиенту на момент оформления полиса должно быть не более 85 лет.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».