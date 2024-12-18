Какие сериалы и фильмы смотрели жители Иркутской области в 2024 году?

В целом у россиян заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для смотрения на больших экранах и с телефона. Об этом сказано в исследовании онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС.

Так, в 2024 году россияне чаще всего выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. При этом, жители Приангарья во многом совпали с предпочтениями при выборе контента с жителями всей России.

Топ-5 проектов в онлайн-кинотеатре KION среди пользователей Иркутской области:

«Жизнь по вызову»

История, построенная вокруг судеб владельцев, работниц и клиентов рынка эскорт-услуг. В главных ролях продолжения одного из самых популярных отечественных сериалов Павел Прилучный, Лиза Моряк, Виктория Маслова, Александр Дьяченко и другие.

Сериал «Первый номер»

Один из самых обсуждаемых проектов года со звездным актерским составом. Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь. В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич и другие популярные актеры.

«Водитель-олигарх»

Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари — например, выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным.

«Дайте шоу»

Драма про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса. В центре сюжета — скандально-известный певец Кирилл Артемьев, который оказывается втянут в громкий скандал. Разбираться в нем герои будут на глазах у миллионов зрителей — в студии популярного ток-шоу «Правда». Артемьев и его продюсер Дина пойдут на все, чтобы очистить доброе имя певца. «Дайте шоу» покажет, на какие откровения и жертвы готовы герои ради личной выгоды и рейтингов в телевизионном шоу.

«Одним днем»

Кино о возвращении на «малую родину» и щемящей тоске, сопровождающей это возвращение. Семен возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться домой — и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице — и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей, дочерью Лены.

Среди россиян также вырос интерес к документальным проектам. Самыми популярными документальными картинами на платформе стали журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи», «Жизнь по вызову. Мужской взгляд», где зрители впервые увидели прототип героя Павла Прилучного и фильм «Нелюбимка» о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.