Ученики ИНК-Класса прошли сессию в ИРНИТУ

Ученики ИНК-Класса из Усть-Кута прошли сессию в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ). Расходы на проезд и проживание взяла на себя Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Сессия состоялась в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз для учеников 11-го класса. В течение недели школьники посещали лекции по физике, химии, математике, информатике, выполняли практические задания. Занятия для них проводили специалисты отдела информационных систем, преподаватели кафедры химии и биотехнологии, отделения прикладной математики и информатики, научный сотрудник Института квантовой физики. Кроме того, школьники посетили лаборатории Технопарка ИРНИТУ, Государственный минералогический музей имени А.В. Сидорова, корпоративный музей ИНК.

ИНК-Классы являются частью комплексной программы ИНК по подготовке будущих специалистов для нефтегазовой сферы.

Они были сформированы в 2018 году на базе школы №9 Усть-Кута. Программа предусматривает углубленное изучение физики, химии, математики, информатики, а также дополнительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ. Также школьники посещают объекты ИНК, могут пройти производственную практику на Иркутском заводе полимеров.