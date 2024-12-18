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Реконструкцию очистных сооружений правого берега завершили в Иркутске

Проект стартовал еще в 2016 году, позже он стал частью нацпроекта «Экология».

Полностью заменили старые очистные сооружения и сбросные трубопроводы. Увеличили мощность очистных со 130 тыс. куб. м до 220 тыс. куб. м в сутки. Для очистки используют современные технологии: вместо хлорирования – ультрафиолетовое обеззараживание; для удаления элементов, не поддающихся биологическим способам очистки, например, фосфатов и нитратов от бытовых моющих средств, применяют специальные реагенты. Все установленные показатели по очистке воды достигнуты.

Уникально то, что реконструкция велась при работающих старых сооружениях.

«Благодарю всех, кто участвовал в этой непростой, но необходимой для развития нашей области работе: администрацию Иркутска, министерство жилищной политики и энергетики региона, МУП «Водоканал» Иркутска, подрядчиков и исполнителей. Спасибо за поддержку федеральному правительству», – пишет губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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