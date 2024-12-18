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Экспортерам могут разрешить не передавать валюту в уполномоченные банки

Такое право компаниям будет выдавать Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в России. Об этом пишет  «Интерфакс».

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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в России сможет выдавать экспортерам, которые по указу президента обязаны продавать валютную выручку, и их дочерним компаниям разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте.

Соответствующие поправки в правила выдачи комиссией разрешений были утверждены постановлением правительства.

Ранее стало известно, что санкции в отношении финансового сектора привели к временному снижению чистых продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре на 23%, до 8 млрд долларов. На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля. В целом за месяц рубль ослаб на 11% к доллару США и на 8,4% к юаню.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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