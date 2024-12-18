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Гендиректора строительной фирмы в Иркутске оштрафовали за невыплату работникам зарплаты

В Иркутске компания, которая занималась грузовыми перевозками и строительством, задолжала своим работникам более 800 тысяч рублей. Виновной в этом признали 37-летнюю гендиректора организации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в период с мая по декабрь 2023 года руководитель фирмы не платила зарплату и иные выплаты двоим работникам. Долг составил около 800 тыс. рублей. Люди оказались в трудном материальном положении, их права были нарушены.

Деньги предприятия предприниматель тратила на погашение иных финансовых обязательств организации для обеспечения ее устойчивого развития и увеличения финансового результата. В отношении бизнесвумен было возбуждено уголовное дело.

Вину в преступлении женщина полностью признала. На ее имущество стоимостью почти 3,4 млн рублей наложили арест. Суд признал главу фирмы виновной в преступлении и оштрафовал на 100 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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