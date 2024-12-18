Погорельцам с Рабочего Штаба в Иркутске планируют предоставить государственные квартиры

Сегодня в Иркутске на улице Рабочего Штаба, 76/2 сгорел деревянный многоквартирный дом. Его жителям собираются предоставить квартиры из маневренного фонда, рассказали в пресс-службе мэрии.

«19 декабря у главы Правобережного округа Иркутска Елены Тороховой состоится прием граждан, где будут решать вопрос предоставления жилья из маневренного фонда нуждающимся», – говорится в сообщении.

Известно, что сгоревшее здание было построено в 1917 году. В 2022-м его признали аварийным. В объекте 17 квартир, в том числе восемь муниципальных. На момент возгорания здесь фактически проживало 24 человека.

Пожар в доме произошел сегодня вечером, пламя охватило 260 «квадратов». По данным мэрии, во время инцидента пострадал один человек – он госпитализирован, погибших нет.