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Названы площадки, где можно запускать салюты в Иркутске

В Иркутске определено 49 площадок для безопасного запуска салютов и фейерверков. Они есть во всех районах города, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Ленинском округе:

  • стадион «Локомотив»,
  • стадион «Зенит»,
  • парк «Комсомольский»,
  • парк «Березка»,
  • сквер Дома детского творчества № 5,
  • пустырь вблизи Академика Окладникова, 7, 
  • пустырь в районе Пляжной, 25а в поселке имени Горького,
  • пустырь на Полярной у залива Радуга и полуострова Кировский,
  • пустырь на станции Батарейной на берегу Ангары,
  • пустырь на площади по улице Набережной,
  • пустырь у остановки общественного транспорта «Иркутный мост» на Главной Кировской,
  • пустырь в поселке Боково за переулком 4-й Заводской,
  • пустырь в Вересовке на повороте на Московский тракт.

В Октябрьском округе:

  • площадь у ледокола «Ангара»,
  • площадь перед ТРЦ «ЯркоМолл»,
  • стадион городка ИВАТУ,
  • остров Конный (площадка для вождения),
  • пустырь перед ЖК «СанСити»,
  • пустырь на улице Верхней Набережной, 145/17а,
  • пустырь в Студенческом сквере на бульваре Постышева,
  • пустырь в парке семейного отдыха в Солнечном,
  • пустырь вблизи дома № 156 на Дальневосточной,
  • пустырь напротив дороги между домами № 167/5 и 169 на улице Верхней Набережной,
  • пустырь у фонтанов на площадях 50 лет Октября и Конституции,
  • пустырь в зеленой зоне напротив дома на 4-й Советской, 15.

В Правобережном округе:

  • остров Юность в районе строения № 5,
  • микрорайон Падь Грязнуха между домами № 7/4 и № 7/5,
  • территория напротив бульвара Гагарина, 72,
  • пустырь в районе здания №82 в микрорайоне Топкинский,
  • три пространства на берегу реки Ушаковки в районе улиц 3-я Красноказачья, 3а, Баррикад, 54и и Ипподромная, 126г,
  • пустырь в микрорайоне Зеленый у здания №41,
  • пустырь около Щедрина, 48,
  • пустырь в микрорайоне Искра на улице Озерная, 2,
  • озеро Юнатка,
  • пустырь в микрорайоне Лесной вблизи остановки «Коттеджи»,
  • территория на Сарафановской, 153/2,
  • территория на Напольной, 78,
  • территория на Карла Маркса, 2.

В Свердловском округе:

  • открытая территория на заливе Якоби,
  • пустырь в районе въезда на АО «Масложиркомбинат»,
  • пустырь вблизи школы № 35,
  • пустырь напротив дома № 15 в микрорайоне Юбилейный,
  • пустырь у фонтана в Университетском, 41а,
  • пустырь на Академической, 56/5,
  • пустырь между домами на Геологов, 8 и Академической, 11.

По данным властей, здесь можно использовать пиротехническую продукцию без угрозы окружающим и их имуществу. Жителям рекомендуют покупать только сертифицированные салюты и фейерверки.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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