Названы площадки, где можно запускать салюты в Иркутске

В Иркутске определено 49 площадок для безопасного запуска салютов и фейерверков. Они есть во всех районах города, рассказали в пресс-службе мэрии.
В Ленинском округе:
- стадион «Локомотив»,
- стадион «Зенит»,
- парк «Комсомольский»,
- парк «Березка»,
- сквер Дома детского творчества № 5,
- пустырь вблизи Академика Окладникова, 7,
- пустырь в районе Пляжной, 25а в поселке имени Горького,
- пустырь на Полярной у залива Радуга и полуострова Кировский,
- пустырь на станции Батарейной на берегу Ангары,
- пустырь на площади по улице Набережной,
- пустырь у остановки общественного транспорта «Иркутный мост» на Главной Кировской,
- пустырь в поселке Боково за переулком 4-й Заводской,
- пустырь в Вересовке на повороте на Московский тракт.
В Октябрьском округе:
- площадь у ледокола «Ангара»,
- площадь перед ТРЦ «ЯркоМолл»,
- стадион городка ИВАТУ,
- остров Конный (площадка для вождения),
- пустырь перед ЖК «СанСити»,
- пустырь на улице Верхней Набережной, 145/17а,
- пустырь в Студенческом сквере на бульваре Постышева,
- пустырь в парке семейного отдыха в Солнечном,
- пустырь вблизи дома № 156 на Дальневосточной,
- пустырь напротив дороги между домами № 167/5 и 169 на улице Верхней Набережной,
- пустырь у фонтанов на площадях 50 лет Октября и Конституции,
- пустырь в зеленой зоне напротив дома на 4-й Советской, 15.
В Правобережном округе:
- остров Юность в районе строения № 5,
- микрорайон Падь Грязнуха между домами № 7/4 и № 7/5,
- территория напротив бульвара Гагарина, 72,
- пустырь в районе здания №82 в микрорайоне Топкинский,
- три пространства на берегу реки Ушаковки в районе улиц 3-я Красноказачья, 3а, Баррикад, 54и и Ипподромная, 126г,
- пустырь в микрорайоне Зеленый у здания №41,
- пустырь около Щедрина, 48,
- пустырь в микрорайоне Искра на улице Озерная, 2,
- озеро Юнатка,
- пустырь в микрорайоне Лесной вблизи остановки «Коттеджи»,
- территория на Сарафановской, 153/2,
- территория на Напольной, 78,
- территория на Карла Маркса, 2.
В Свердловском округе:
- открытая территория на заливе Якоби,
- пустырь в районе въезда на АО «Масложиркомбинат»,
- пустырь вблизи школы № 35,
- пустырь напротив дома № 15 в микрорайоне Юбилейный,
- пустырь у фонтана в Университетском, 41а,
- пустырь на Академической, 56/5,
- пустырь между домами на Геологов, 8 и Академической, 11.
По данным властей, здесь можно использовать пиротехническую продукцию без угрозы окружающим и их имуществу. Жителям рекомендуют покупать только сертифицированные салюты и фейерверки.