Названы площадки, где можно запускать салюты в Иркутске

В Иркутске определено 49 площадок для безопасного запуска салютов и фейерверков. Они есть во всех районах города, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Ленинском округе:

стадион «Локомотив»,

стадион «Зенит»,

парк «Комсомольский»,

парк «Березка»,

сквер Дома детского творчества № 5,

пустырь вблизи Академика Окладникова, 7,

пустырь в районе Пляжной, 25а в поселке имени Горького,

пустырь на Полярной у залива Радуга и полуострова Кировский,

пустырь на станции Батарейной на берегу Ангары,

пустырь на площади по улице Набережной,

пустырь у остановки общественного транспорта «Иркутный мост» на Главной Кировской,

пустырь в поселке Боково за переулком 4-й Заводской,

пустырь в Вересовке на повороте на Московский тракт.

В Октябрьском округе:

площадь у ледокола «Ангара»,

площадь перед ТРЦ «ЯркоМолл»,

стадион городка ИВАТУ,

остров Конный (площадка для вождения),

пустырь перед ЖК «СанСити»,

пустырь на улице Верхней Набережной, 145/17а,

пустырь в Студенческом сквере на бульваре Постышева,

пустырь в парке семейного отдыха в Солнечном,

пустырь вблизи дома № 156 на Дальневосточной,

пустырь напротив дороги между домами № 167/5 и 169 на улице Верхней Набережной,

пустырь у фонтанов на площадях 50 лет Октября и Конституции,

пустырь в зеленой зоне напротив дома на 4-й Советской, 15.

В Правобережном округе:

остров Юность в районе строения № 5,

микрорайон Падь Грязнуха между домами № 7/4 и № 7/5,

территория напротив бульвара Гагарина, 72,

пустырь в районе здания №82 в микрорайоне Топкинский,

три пространства на берегу реки Ушаковки в районе улиц 3-я Красноказачья, 3а, Баррикад, 54и и Ипподромная, 126г,

пустырь в микрорайоне Зеленый у здания №41,

пустырь около Щедрина, 48,

пустырь в микрорайоне Искра на улице Озерная, 2,

озеро Юнатка,

пустырь в микрорайоне Лесной вблизи остановки «Коттеджи»,

территория на Сарафановской, 153/2,

территория на Напольной, 78,

территория на Карла Маркса, 2.

В Свердловском округе:

открытая территория на заливе Якоби,

пустырь в районе въезда на АО «Масложиркомбинат»,

пустырь вблизи школы № 35,

пустырь напротив дома № 15 в микрорайоне Юбилейный,

пустырь у фонтана в Университетском, 41а,

пустырь на Академической, 56/5,

пустырь между домами на Геологов, 8 и Академической, 11.

По данным властей, здесь можно использовать пиротехническую продукцию без угрозы окружающим и их имуществу. Жителям рекомендуют покупать только сертифицированные салюты и фейерверки.