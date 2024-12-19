Серебро обгонит золото по росту цен в 2025 году

По данным отчёта немецкой компании Heraeus Precious Metals, в 2025 году ожидается значительное увеличение стоимости серебра на мировом рынке, сообщает "Ведомости".

Цена драгоценного металла может колебаться в пределах от $28 до $40 за тройскую унцию, что превышает показатели 2024 года на 16–26%.

При этом нижняя граница стоимости золота в текущем году установлена на уровне $1997 за унцию, а верхняя — $2789. На 2025 год прогнозируется повышение этих значений на 23% и 6% соответственно, однако темпы роста цен на серебро окажутся выше.