Первый трехэтажный детский сад построили в Иркутске

В Иркутске ввели в эксплуатацию новый детский сад на 150 мест. Он располагается в микрорайоне Нижняя Лисиха, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Это первый в городе трехэтажный детсад. Он является филиалом дошкольного учреждения № 20 «Росинка». Строительство объекта началось в октябре 2022 года. На проведение работ было выделено более 476 млн рублей из бюджета всех уровней.

В новом саду будут работать шесть групп – одна ясельная, две младшие, по одной средней, старшей и подготовительной. В учреждении оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительных занятий, логопеда, медицинской помощи, а также пищеблок и прачечная. Здание оснащено лифтом и охранной системой.

На прилегающей территории установлены современные игровые комплексы, по периметру высажена живая изгородь из более чем 800 растений.