Инфляция в России: недельная динамика снижается, а годовая растет

В России с 10 по 16 декабря темпы роста потребительских цен замедлились до 0,35% после 0,48% на предыдущей неделе. Однако годовая инфляция (за последние 12 месяцев) к 16 декабря увеличилась до 9,5% против 9,32% неделей ранее.

С начала текущего года к 16 декабря потребительские цены поднялись на 9,14%, а с начала месяца – на 0,97%. Стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,3%, дизельного топлива – на 0,4%.

Напомним, что в эту пятницу ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке. По мнению экспертов, ставка может быть увеличена до 23% и сохранится на таком уровне большую часть первого полугодия 2025 года. В соответствии с базовым сценарием, к концу 2025 года ставка может опуститься до 16%, при условии контролируемого снижения экономической активности. Внешние и внутренние факторы в начале следующего года могут ускорить снижение ставки.