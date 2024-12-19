Российский рынок дорожно-строительной техники: падение продолжается

Рынок дорожно-строительной техники (ДСТ) в России продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Продажи отечественной продукции за первые десять месяцев года снизились на 5,5%, составив 61,1 млрд рублей, тогда как производство упало на 11%, достигнув 63,8 млрд рублей. Импорт сократился на 7,9%, до 340,2 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".

Эксперты связывают ухудшение ситуации с остановкой ряда проектов, ростом стоимости заемных средств и снижением инвестиционной активности.

К тому же, усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей усугубляет проблемы отечественных игроков. По оценкам аналитиков, по итогам 2024 года рынок ДСТ может просесть на 7–10%, а негативное развитие событий ожидается и в 2025 году.