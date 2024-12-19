Названы самые продаваемые книги 2024 года: главное за ночь

За минувшую ночь стало известно, что россияне активнее всех скупают жилье в Турции, аналитики озвучили список самых продаваемых книг, бизнес стал реже судиться из-за резкого скачка стоимости пошлин, а в Иркутской области предпринимателя осудили за невыплату зарплат. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Бизнес экономит на правосудии

В России зафиксировали сокращение числа обращений в арбитражные суды всех инстанций со стороны представителей бизнеса: в последние три месяце показатель сократился более чем на 11%, отмечают эксперты. Самое существенное снижение замечено в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Самарской областях. Аналитики связывают такие изменения с ростом судебных пошлин, который произошел в сентябре.

Россияне выбирают Турцию

Жители России стали лидерами мира по покупке жилья в Турции. В прошлом месяце они приобрели свыше 420 объектов: за месяц этот показатель существенно вырос. На втором месте – Иран, 200 объектов, Украина – 160. Чаще всего иностранцы обзаводятся недвижимостью в Стамбуле, а также в Анталье и Мерсине.

Люди предпочитают романы и нон-фикшен

Аналитики провели исследование и выяснили, какие книги активнее всего покупались в одной из популярных российских торговых сетей в 2024 году. Оказалось, что соотечественники выбирали художественную литературу и нон-фикшен. Топовыми стали произведения Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Джона Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь», Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».

Иркутский предприниматель заплатит за «экономию»

Главу строительной фирмы осудили в Иркутске. Женщину признали виновной в невыплате двоим работникам зарплаты в течение нескольких месяцев, что поставило людей в трудное финансовое положение. Деньги, которые должны были достаться людям, вкладывались в предприятие. Предприниматель признала вину: ее имущество арестовали для погашения долга в 800 тысяч рублей, а также выписан штраф в 100 тысяч рублей.

Погорельцам в Иркутске дадут госжилье

В Иркутске произошел мощный пожар: пламя охватило многоквартирный жилой дом. Людям удалось вовремя покинуть здание. Поскольку объект был деревянным, от огня он сильно пострадал – в квартирах жить невозможно. Для помощи гражданам их поселят в жилье маневренного фонда, которое планируют предоставить местные власти.