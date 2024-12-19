Кто будет переезжать загород в 2025 году?

Пандемия COVID-19, развитие удаленных форм работы и стремление к улучшению качества жизни – все это способствовало росту интереса к загородной жизни.

В 2025 году этот тренд обещает не только сохраниться, но и укрепиться. Эксперты «Школы загородного девелопмента "Хрустальный"» делятся своим мнением, кто же будет выбирать загород для жизни.

Фото предоставлено пресс-службой «Школы загородного девелопмента "Хрустальный"»

Цифровые кочевники

С развитием технологий и увеличением возможностей удаленной работы, число цифровых кочевников продолжает расти. Согласно данным из отчета Gartner, к 2025 году около 36% мировой рабочей силы будут работать удаленно хотя бы несколько дней в неделю. Это позволит многим профессионалам выбирать место жительства, не привязываясь к офису. Загородная местность, благодаря своему спокойствию и близости к природе, становится для них привлекательным вариантом.

Фото предоставлено пресс-службой «Школы загородного девелопмента "Хрустальный"»

Молодые семьи

Молодые семьи все чаще рассматривают загород как оптимальное место для воспитания детей. Они ищут возможность обеспечить своим детям более безопасную и экологически чистую среду. Последние исследования показывают, что дети, растущие в «зеленой среде», демонстрируют более высокие когнитивные способности и лучшее психоэмоциональное состояние. Поэтому в ближайшие годы можно ожидать увеличения миграции молодых семей в пригороды и сельскую местность.

Фото предоставлено пресс-службой «Школы загородного девелопмента "Хрустальный"»

Поколение «Z»

Молодые люди, родившиеся в период с конца 1990-х по начало 2010-х годов, также проявляют интерес к жизни за городом. Устойчивое развитие и экология занимают важное место в системе ценностей этого поколения. Согласно опросам, около 70% представителей поколения «Z» считают климатические изменения серьезной проблемой и готовы предпринимать шаги для ее решения. Жизнь за городом предоставляет возможность снижения углеродного следа и воплощения эко-сознательной жизни.

Старшее поколение

Старшее поколение также стоит в числе тех, кто будет принимать решение о переезде за город. По мере выхода на пенсию многие люди начинают задумываться о спокойной и комфортной жизни вдали от городской суеты.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году количество людей старше 60 лет увеличится на более чем 20% по сравнению с 2020 годом. Это указывает на возможный рост популярности загородных поселений среди пожилых людей, ищущих единение с природой и более здоровую среду обитания.

В 2025 году загородная жизнь будет оставаться привлекательной по многим причинам. Различные демографические группы, начиная от цифровых кочевников и заканчивая старшим поколением, будут активными участниками этого процесса. Важно отметить, что успех этого тренда во многом будет зависеть от развития инфраструктуры и улучшения качества жизни в сельских районах, что даст возможность большему числу людей рассматривать загород как постоянное место жительства.