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Менеджер из Братска взяла в кредит почти 5 млн рублей и отдала мошенникам

35-летняя менеджер из города Братска Иркутской области стала жертвой мошенников. Они убедили женщину взять деньги в кредит и перевести на свои счета, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным ведомства, еще летом сибирячке написал человек, который представился брокером. Он предложил ей зарабатывать на криптовалютной бирже. Женщина согласилась и для наибольшей доходности оформила несколько кредитов на общую сумму около 5 млн рублей, которые перевела на указанные ей счета.

После этого «брокер» перестал выходить на связь, а прибыль вывести не получилось. По факту случившегося организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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