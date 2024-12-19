В Иркутске снесли здание местного жителя и обязали его за это заплатить

40-летний житель Иркутска заплатит за снос собственного здания. Это связано с тем, что объект был построен незаконно, сообщает перс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, местный житель самовольно начал строить сооружение площадью 208 квадратных метров. В связи с этим мужчине в соответствии с решением суда поручили снести нелегальное здание. Поскольку сибиряк не сделал это самостоятельно в установленные сроки, к работам привлекли подрядчика.

Стоимость контракта составила более 355 тысяч рублей – эту сумму планируют взыскать с нарушителя.