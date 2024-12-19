1,42 млн новых кредитных карт выдано в ноябре 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выдача новых кредитных карт упала до минимальных значений с начала 2024 года. Так, количество выданных новых кредиток в ноябре 2024 года составило 1,42 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16% (в октябре 2024 года – 1,70 млн ед.).

При этом по сравнению с началом года выдача новых кредитных карт в ноябре сократилась еще значительнее – на 30,0% (в январе 2024 года – 2,04 млн ед.).

В свою очередь объем лимитов по кредитным картам, выданным в ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем также снизился (на 20%) и составил 146 млрд руб. (в октябре 2024 года – 182,5 млрд руб.). В то же время в сравнении с началом года сокращение объемов лимитов по новым выданным кредиткам составило 23% (в январе 2024 года – 189,6 млрд руб.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в ноябре 2024 года выдано в:

Москве (105,4 тыс. ед.),

Московской обл. (77,1 тыс. ед.),

Краснодарском крае (59,6 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (56,1 тыс. ед.),

Ростовской обл. (50,7 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

Ханты-Мансийском АО (-29,3%),

Республике Дагестан (-26,3%),

Пермском крае (-18,5%),

Иркутской обл. (-18,3%),

Алтайском крае (-18,0%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 15,9% и 15,4% соответственно.

«Количество выданных новых кредитных карт сокращается шестой месяц подряд, а объем их лимитов – пятый месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается. Поэтому на получение кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), который находится в «зеленой» зоне кредитоспособности. Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50%».