«В таком масштабе впервые»: Форум креативных индустрий стартовал в Иркутске

В Иркутске стартовал Форум креативных индустрий. Он будет работать в течение всего дня в Доме молодежи, передает корреспондент SIA.RU.

«Форум такого масштаба мы проводим впервые. Постарались сделать насыщенную расширенную программу с привлечением региональных и федеральных экспертов. В связи с принятием закона о креативных индустриях перед нами стоит задача – формировании концепции, плана реализации на нашей территории данной отрасли экономики», – отметил в приветственной части первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

В течение восьми часов будут работать четыре площадки, 13 секций, восемь консультационных пунктов по мерам поддержки бизнеса. В рамках события выступят 40 региональных и восемь федеральных экспертов, в числе которых президент центра промышленного дизайна и инноваций «Астра Росса» Владимир Пирожков, промышленный и предметный дизайнер Михаил Чистяков, основатель института развития фешен-индустрии Beinopen Алексей Баженов.

Присутствующие поговорят про маркетинг и продажи на результат, проекты масштабирования, архитектуру, урбанистику и городскую среду, обсудят экосистему образования, рынок кадров. Кроме того, выяснят, что ждет креативные индустрии Иркутской области, как управлять искусственным интеллектом и многое другое.