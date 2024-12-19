Треть бюджетных трат придется на конец 2024 года. Что это значит?

В октябре–декабре траты казны составят почти 14 трлн, или 35% от всего плана на 2024-й. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Расходы федерального бюджета в октябре–декабре 2024-го составят рекордные 13,9 трлн рублей. Из всего объема трат казны это 34,8%, то есть больше трети средств направят в экономику в последние месяцы. Такая динамика свидетельствует о неравномерности использования государственных денег в течение года.

Неравномерное расходование негативно сказывается на бюджетном процессе и уровне цен. За короткое время в экономику «впрыскивается» значительный объем денег, из-за чего растут и инфляция, и объем неосвоенных средств, отметила Алла Чалова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. В результате это ведет к увеличению ключевой ставки, которая вместе с тем все меньше сдерживает стоимость товаров и услуг, добавил кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что для управления денежно-кредитной политикой важнее динамика расходов в целом по году, напомнила Ольга Беленькая из «Финама». Однако, по ее словам, регулятор учитывает и временные колебания трат, поэтому их равномерность – важный фактор.

И в 2024 году он может оказать особое влияние – инфляция и без того высокая. В ноябре в годовом выражении, по данным Росстата, она дошла до 8,88%. Рынок ждет очередного увеличения ключевой до 23% на заседании 20 декабря. Однако депутаты и бизнес заранее критикуют ужесточение политики.

Напомним, что в эту пятницу ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке. По мнению экспертов, ставка может быть увеличена до 23% и сохранится на таком уровне большую часть первого полугодия 2025 года. В соответствии с базовым сценарием, к концу 2025 года ставка может опуститься до 16%, при условии контролируемого снижения экономической активности. Внешние и внутренние факторы в начале следующего года могут ускорить снижение ставки.