Т2 первой в мире добавила новогодние эмодзи к названию сети

Оператор мобильной связи T2 в преддверии праздников разработал новогодние активности для своих клиентов. Компания первой среди мобильных операторов добавила эмодзи к названию своей сети на экраны смартфонов абонентов, а также запустила адвент-календарь, игру с призами в мобильном приложении.

Каждый год Т2 к новогодним праздникам готовит сюрпризы для своих клиентов. Уходящий год стал особенным для оператора. В сентябре Т2 провела масштабный ребрендинг, сменив не только айдентику, но и название. К встрече 2025 года компания подготовила особые сюрпризы для абонентов. Оператор решил поддержать их в создании новогоднего настроения и добавил праздничные эмодзи к названию сети. На телефонах некоторых пользователей мобильной связи Т2 рядом с названием уже появились яркие эмодзи в виде новогодней елки, Деда Мороза, хлопушки и прочих зимних атрибутов. Новогодние эмодзи вскоре появятся на смартфонах большинства абонентов Т2. Ранее подобную механику не реализовывал ни один мобильный оператор в мире.

Компания также по традиции подготовила активности для пользователей мобильного приложения t2. Так, клиенты могут каждый день в ленте историй открывать окошки в адвент-календаре. В них оператор спрятал вдохновляющие послания на новый год, а также 1 Гб трафика, который можно получить в тап-игре с Гигапандой по мотивам Hamster Kombat.

В поддержку зимнего обновления программы лояльности «Больше» Т2 запустила активность, взяв за основу классическую игру в змейку. Перед началом игры клиент может выбрать имя и образ символа года. Далее двигаясь по улицам футуристического города за своего персонажа, абоненту необходимо собирать украшения для новогодней елки. С каждым собранным элементом змейка становится быстрее, а елка наряднее. Собирая подарки, игроки могут получить в качестве приза скидки на смартфоны и связь, промокоды на подписку MiXX, гигабайты и другие бонусы. Самые активные игроки могут подняться в топ рейтинга и участвовать в еженедельном розыгрыше ценных призов от TECNO.