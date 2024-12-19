Улицу Пушкина заасфальтируют на острове Ольхон к сентябрю 2026 года

В поселке Хужир, который является самым популярным у туристов на острове Ольхон в Иркутской области, капитально отремонтируют дорогу. Работы проведут в 2025-2026 годах, следует из документации на портале госзакупок.

Протяженность участка – около 700 метров. Улицу планируется заасфальтировать, обустроив две полосы движения транспорта. Проезжая часть будет иметь ширину шесть метров. Скоростной режим – 40 км/ч. Кроме того, здесь появится велопешеходная дорожка.

Все работы должны быть завершены до 30 августа 2026 года. Стоимость контракта – 250,3 млн рублей. В настоящее время подрядная организация, которая выполнит капитальный ремонт дороги, уже определена.

Улица Пушкина расположена в центре поселка. Вдоль нее находятся кафе, рестораны, гостиницы, магазины и другие заведения. По этой дороге можно выйти к популярным туристическим местам – мысам Бурхан и Богатырь, а также к байкальским пляжам.