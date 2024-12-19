От пятизвездочного отеля до шагающего экскаватора. Каким был 2024 год для Эн+ в Иркутской области

В 2024 году помимо обеспечения области электроэнергией и теплом, российский холдинг Эн+ активно участвовал в развитии культурной и социальной жизни региона, вел экологические и инфраструктурные проекты. Декабрь — время подводить символические итоги года, мы собрали рейтинг главных событий в ключевых направлениях деятельности компании Эн+.

Энергетика

14 февраля 2024 года Братская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии, достигнув отметки в 1,3 триллиона киловатт-часов. Это самый высокий показатель среди всех гидроэлектростанций России и Европы, а в мировом рейтинге Братская ГЭС занимает четвертое место по общей выработке электроэнергии.

На Иркутской ГЭС успешно реализован первый этап технического перевооружения станции в рамках программы модернизации гидроэлектростанций компании Эн+ «Новая энергия». Работы проводились с 2019 года по март 2024 года, за это время были полностью заменены четыре гидроагрегата. По завершению проекта Иркутская ГЭС будет дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт·ч в год.

Автор фото: Дмитрий Дмитриев

Эн+ построит три новых энергоблока на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском в рамках конкурса на строительство новых генерирующих объектов для покрытия дефицита электроэнергии на юго-востоке Сибири. Их общая мощность составит 690 МВт. Новые мощности необходимы городу, который сейчас активно развивается, возрождается профильное химическое производство.

В 2024 году Эн+ инвестировал более 2 млрд рублей в развитие угольного дивизиона компании. Это рекордный объем инвестиций в угольные активы Эн+ за последние пять лет. На эти средства проводится модернизация производства, закупка основного и вспомогательного оборудования для всех угольных активов холдинга

70 лет исполнилось компании «Иркутскэнергосбыт». Специалисты сбытовой компании обслуживают более 47,9 тысяч юридических лиц и 1,2 млн физических лиц на территории региона. Сейчас в структуре компании 16 отделений, 52 офиса, где клиентов консультируют более 120 человек. Разработанное компанией мобильное приложение установлено на 450 тысячах гаджетов, а в личном кабинете «Иркутскэнергосбыта» на сегодня 837 тысяч пользователей-физических лиц.

Строительство теплового луча в Иркутске идет точно в соответствии с запланированным графиком: за 28 месяцев вместо 42. Тепловой луч — крупнейший инфраструктурный проект Иркутска за последние 50 лет. Энергохолдинг Эн+ осуществляет его в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». По проекту запланировано строительство свыше пяти километров новых тепловых сетей, тепловых камер, насосных станций и тепловых пунктов. Новые коммуникации позволят построить в районе улицы Баррикад более миллиона квадратных метров жилья.

Социальные и инфраструктурные проекты

Семейный фестиваль культуры «Энергия Плюс» в июле собрал более 15 тысяч иркутян на набережной у памятника Александру Третьему. В течение трех дней горожане смотрели фильмы под открытым небом, общались с известными людьми. На встречу с ними по приглашению Эн+ приехали известные артисты Гоша Куценко и Алексей Чадов, писатели Татьяна Толстая и Роберт Гараев и многие другие. Набережная Ангары на несколько дней стала культурным центром не только Сибири, но и всей России.

Более 5 тысяч студентов и школьников посетили «Дни Эн+ в ИРНИТУ». На протяжение двух дней в Иркутском политехе молодых людей знакомили с перспективами работы в энергохолдинге, вели мастер-классы и отвечали на вопросы будущих коллег топ-менеджеры компании, многие из которых специально приехали для этого из Москвы.

В 2024 году в Братске жители впервые увидели на своей сцене легендарный спектакль «Волки и овцы» в исполнении московского театра «Мастерская Петра Фоменко», привезенный Эн+. Продолжая традицию, Эн+ во второй раз организовал в городе гастрономический фестиваль «Еда+»: братчане поставили рекорды в приготовлении ухи и оливье. А в ознаменование 70-летия начала строительства Братской ГЭС компания совместно с крупнейшей московской библиотекой имени Н.А. Некрасова реализовала культурно-просветительский проект, раскрывая богатое историческое наследие города для новых поколений.

В 2024 энергохолдинг Эн+ в очередной раз стал партнером фестиваля «Балет на Байкале», который прошел на берегу озера в поселке Турка в Бурятии. За его трансляцией следили более 450 тыс. человек. На фоне Байкала гостям представили отрывки из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского и «Дон Кихота», а также показали номера современной хореографии. Помимо культурной составляющей, важная задача этого события — привлечь внимание широкой общественности к проблеме сохранения и защиты уникального природного богатства Байкала.

Возрожденное здание Курбатовских бань наконец открыло свои двери для иркутян и гостей города в формате пятизвездочного отеля сети «RODINA». Воссоздание объекта культурного наследия было бы невозможным без участия промышленника Олега Дерипаски, который на протяжении многих лет занимается развитием городов Сибири. Объем инвестиций составил 4,7 млрд рублей, что делает проект одним из крупнейших по восстановлению культурного наследия Иркутска. В ходе проведенной реновации были полностью воссозданы элементы исторического фасада на основании архивных данных, а само здание получило новую жизнь.

Стартовал масштабный проект по преображению Цесовской набережной. На территории бывшей промышленной площадки на берегу Ангары появится жилой комплекс с тысячами квадратных метров общественных пространств. Для разработки проекта в Иркутск по приглашению основателя холдинга Олега Дерипаски несколько лет назад приезжал всемирно известный архитектор Кенго Кума, известный своей философией интеграции городских зданий в окружающую среду.

Защита Байкала

Акция «360» в 2024 году прошла в Иркутской области уже в 14-й раз. Тысячи волонтеров – последователей Олега Дерипаски собрали 55 тонн отходов, очистив территорию, эквивалентную 60 футбольным полям. Весь собранный мусор рассортировали на стекло, металл и пластик для дальнейшей утилизации. Всего же за 14 лет реализации масштабной акции волонтеры собрали почти 5 тысяч тонн мусора, который затем утилизировали.

Летом 2024 года в Листвянке прошла экологическая экспедиция энергохолдинга Эн+ по подъему брошенных рыболовных сетей со дна Байкала. В ней приняли участие Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства и Ассоциация «Байкал без пластика». Всего со дна Байкала достали 73 старых сети — их общая длина превышает четыре километра. Также дайверы и волонтеры подняли более 400 килограммов мусора: стеклянных бутылок, пластика, посуды из металла и стекла.