Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток, а также ввел повышенные ставки по накопительному «Уралсиб счету» для зарплатных клиентов. Диапазон ставок теперь составляет:

по счетам с начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 18,00% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг;

по накопительному «Уралсиб счету» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 – 20,50% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Повышенные ставки для зарплатных клиентов по накопительному «Уралсиб счету» будут доступны только для счетов, открытых с 18.12.2024 года.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».