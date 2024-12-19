Несостоявшиеся покупатели недвижимости разогнали цены на аренду

В ближайшие месяцы рантье нужно смотреть не на сезонные циклы, а на иные вводные. Данные приводит аналитики платформы Циан.

В результате, в декабре 2024 году средние ставки аренды в крупнейших городах на 19% выше, чем год назад для однокомнатных квартир и на 15% для двухкомнатных.

Положительная динамика во всех города, кроме Иркутска. Там «двушки» сейчас на 6% дешевле, чем год назад.

В лидерах по росту цен за год Рязань (+41% в «однушках» и +36% в «двушках»), Ижевск (+35% и +39%), Волгоград (+33% и +21%), Ставрополь (+19% и +47%), Тольятти (+28% и +39%) – все это города с относительно низкими ставками аренды. Т.е. рост рынка в 2024 году обеспечили, прежде всего, более дешевые локации.

Драйвером роста активности и цен на рынке аренды в 2024 году стало происходящее на рынке купли-продажи. Повышенный спрос со стороны несостоявшихся покупателей, наложившийся на стандартный сезонный рост привёл к тому, что ставки вновь побили исторические рекорды, увеличившись в сентябре на четверть относительно прошлого года.

«В ближайшие месяцы важнее будут не сезонные циклы, а совокупность иных вводных: отраслевых факторов (связанных с ипотечным стандартом и лимитами на льготные ипотечные программы) и макроэкономических причин (курса рубля и ситуации на рынке труда). Если рынки новостроек и вторички сохранят сегодняшние уровни продаж, то продолжится тренд на коррекцию арендных ставок, начавшийся в октябре. Если же ужесточение регулирования выдачи ипотеки приведет к дополнительному спаду на первичке, то тренд может развернуться в сторону подорожания аренды», – комментирует Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитики.