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Жителей Иркутской области приглашают поддержать Омск в голосовании за «Молодежную столицу России»

Город Омск второй год подряд принимает участие во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в специальной номинации «Молодежная столица России-2025», организованной Федеральным агентством по делам молодежи. Жителей Иркутской области приглашают поддержать Омск в голосовании.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

По правилам этого года нельзя отдать голос за город, в регионе которого голосующий имеет постоянную регистрацию. Народное голосование проходит до 20 декабря 2024 года на платформе Госуслуг по ссылке.

— Призываю всех принять участие в голосовании, ведь мы с Омской областью входим в Сибирский федеральный округ, а сибиряки должны поддерживать друг друга. Давайте вместе поможем Омску получить почетное звание «Молодежной столицы России», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2023 году Омск занял третье место, уступив только Москве и Владивостоку. В 2024 году 17 городов Российской Федерации подали заявки на участие в конкурсе, и Омск вошел в пятерку городов-финалистов, среди которых также Новый Уренгой, Пермь, Томск и Хабаровск.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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