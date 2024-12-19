Путин: Россия — лидер экономики в Европе

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, во время традиционной прямой линии отвечает на вопросы граждан и представителей СМИ.

В своей речи президент начал с обзора экономической ситуации в стране. По его словам, экономика России демонстрирует устойчивое развитие, «несмотря ни на что».

– За два года рост экономики России составил около 8%, в то время как в США рост составил 5-6%, а в еврозоне — всего 1%, – подчеркнул Владимир Путин.

Уровень безработицы в России достиг минимального уровня — 4,4%. Рост перерабатывающей промышленности составил 8%, а общий рост промышленности — 4,4%.

Президент заявил, что по объему экономики Россию ставят на первое место в Европе и четвертое в мире. Он также допустил, что ВВП России по итогам года составит 4%.

Однако Путин назвал тревожным сигналом показатель инфляции, который, по оценке ЦБ, составляет 9,3%.