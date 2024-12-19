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Прямая линия с Владимиром Путиным, 19 декабря 2024 года
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Путин: Инфляция в России достигла 9,3%, это тревожный сигнал

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что рост ВВП страны по итогам года составит 4%. Однако он отметил, что показатель инфляции, по оценке ЦБ, составляет 9,3% и является тревожным сигналом.

«Я вчера, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с главой ЦБ. Эльвира (ред. – Набиуллина, глава Банка России) мне сказала, что инфляция составляет 9,2–9,3%, однако и заработные платы выросли на 9% в реальном выражении», — сообщил президент.

Он также отметил, что рост цен на масло достиг 33–34%. «Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — объяснил президент одну из причин подорожания продукта. Путин добавил, что россияне стали потреблять больше мяса и молока.

Президент признал, что санкции оказывают влияние на рост цен в России, и отметил, что есть недоработки со стороны властей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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