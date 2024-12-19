Правительство и ЦБ готовят «мягкую посадку» перегретой экономике

Правительство и ЦБ ставят задачу «мягкой посадки» перегретой экономики, ее рост в 2025 г. по разным оценкам составил 2–2,5%, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря.

– Это вещь неприятная и плохая. <...> Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся, – отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2024 года составит 4%, однако тревожным сигналом является показатель инфляции.

Напомним, в эту пятницу ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке. По мнению экспертов, ставка может быть увеличена до 23% и сохранится на таком уровне большую часть первого полугодия 2025 года. В соответствии с базовым сценарием, к концу 2025 года ставка может опуститься до 16%, при условии контролируемого снижения экономической активности. Внешние и внутренние факторы в начале следующего года могут ускорить снижение ставки.