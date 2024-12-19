Строительство теплового луча продолжается в Иркутске

В столице Приангарья продолжается реализация крупнейшего инфраструктурного проекта – строительство теплового луча в предместье Рабочее. Сейчас специалистам пришлось перекрыть часть улицы Култукской, где проходит один из ключевых участков тепловой магистрали.

Движение по улице Култукской от дома №100 до улицы Ипподромной перекрыто до 25 февраля 2025 года. Это будет очередной участок работы энергетиков, которые в максимально сжатые сроки проложат там теплосети. Реализация проекта, который должен завершиться за 28 месяцев вместо 42, идет точно в установленные сроки.

– Сейчас на перекрытом участке выполняются геодезические работы. Далее будет выполнена разборка асфальта, затем будем производить земляные работы, устройство канала, монтаж трубопровода диаметром 400 миллиметров с уже нанесенной изоляцией. Далее тепловую сеть закрывают железобетонной плитой, будет выполнена гидроизоляция всего канала и обратная засыпка грунтом, – Андрей Завистовский, руководитель группы проекта строительства теплового луча.

– Строительство теплового луча – один из крупнейших проектов развития инфраструктуры Иркутска. Его реализация стала возможна благодаря поддержке регионального правительства и получению федеральных средств. Мы решаем важные задачи – обеспечение теплом новых районов Иркутска и повышение надежности существующей тепловой сети в центральной части города. Все работы на площадке ведутся в соответствии с графиком, – заместитель мэра Иркутска Сергей Чертков.

Работы по реализации крупнейшего за 50 лет инфраструктурного проекта, который ведет энергохолдинг Эн+, включает прокладку теплового луча, строительство блочно-модульных тепловых пунктов и трех насосных станций. Новая сеть обеспечит централизованное теплоснабжение сотен жилых домов и десятков социальных объектов в Правобережном округе Иркутска – это более миллиона квадратных метров жилья. Всего будет проложено более 5 км. теплосетей.