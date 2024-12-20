Иркутяне могут познакомиться с цифровой квартирой

В ЖК «Стрижи Сити», который строится при поддержке проектного финансирования от Сбербанка, открылась «Умная» квартира, оснащённая устройствами от SberDevices. Потенциальные покупатели могут познакомиться с инновационными технологиями для дома, предлагаемыми Сбером.

Умный дом легко встраивается в повседневную жизнь благодаря простоте и удобству использования. Управлять всеми устройствами можно через мобильное приложение или с помощью голосового помощника «Салют». Например, можно запрограммировать автоматическое включение и выключение света по расписанию, управление шторами или создать иллюзию присутствия людей в доме.

Вечером, возвращаясь домой, больше не придётся искать выключатель в темноте — достаточно заранее настроить соответствующий сценарий освещения. Утром же, по желанию, умные шторы откроются, а тёплый пол согреет сразу после звонка будильника или начала любимой мелодии. Все эти функции доступны как для предварительного программирования, так и для управления в реальном времени с помощью голоса.

«Современные технологии превращают квартиру и дом не только в красивое, но и комфортное пространство. Система умного дома от Сбера легко адаптируется под индивидуальные потребности, создавая идеальную атмосферу для любых ситуаций. Цифровые решения гармонично дополняют интерьер, обеспечивая максимальный комфорт. Интеллектуальные системы управления домом, такие как устройства линейки SberDevices, становятся незаменимыми помощниками в повседневной жизни», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Мы стремимся создавать комфортные условия для жизни, используя передовые технологии. Наши современные жилые комплексы отвечают потребностям сегодняшнего дня и предвосхищают запросы будущего. Например, у нас есть готовые квартиры с ремонтом, включая умные квартиры, оснащённые устройствами от Сбера. Это лишь одно из наших инновационных предложений для клиентов», — Михаил Сигал, руководитель ГСК «Восток Центр Иркутск».