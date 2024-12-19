Рост промышленного производства в Иркутской области самый высокий в Сибири

По предварительным итогам 2024 года. Об этом во время прямой линии с гражданами и пресс-конференции рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво. Мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%, в этом году будет 3,9%, а может быть, и четыре даже. Надо будет посмотреть, потому что подсчет результатов конца года досчитывается практически в I квартале следующего, 2025-го в данном случае, года, и, может быть, будет и четыре. Это означает, что за два года рост экономики составил около 8%, – говорит Владимир Путин.

Президент отдельно подчеркнул рост отдельных отраслей производства, промышленности.

– У нас рост промышленности составил 4,4%, а перерабатывающая промышленность – 8,1%, причем в разрезе отраслей – по некоторым еще больше, – сообщил Владимир Путин.

Иркутская область лидирует по промышленному производству в Сибирском федеральном округе по предварительным итогам 2024 года. За десять месяцев индекс промышленного производства составил 110%, в том числе в добывающей отрасли – 112,6%, в обрабатывающей – 106,3%. Этот показатель первый среди регионов Сибири и 13-й в России.

– Рост промышленного производства в Иркутской области, в том числе, обеспечил увеличение валового регионального продукта. По предварительной оценке, по итогам 2024 года этот показатель составит 2 882,4 млрд рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах. В целом все эти показатели были достигнуты в том числе благодаря мерам поддержки предприятий, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.