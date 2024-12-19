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Прямая линия с Владимиром Путиным, 19 декабря 2024 года
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Путин: Российская экономика за 2 года выросла на 8%
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Путин: Российская экономика за 2 года выросла на 8%

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Несмотря на непростую мировую обстановку, экономика в России активно растет. Об этом 19 декабря во время прямой линии сообщил президент Владимир Путин.

«С экономикой в целом в России ситуация обстоит нормально, устойчиво. Мы развиваемся, несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы и попытки воздействовать на нас. В прошлом году рост экономики составил 3,6%, в этом году будет 3,9%, а, может быть, и все 4%», – отметил Путин.

Он также добавил, что за два года экономический рост в стране составил около 8%. Для сравнения в США – около 5%, в еврозоне – 1%. По данным главы государства, в настоящее время Россия является лидером Европы по объему экономики и паритету покупательской способности, в мире наша страна на четвертом месте. Эти показатели планируется улучшать.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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