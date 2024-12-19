Владимир Путин прокомментировал жалобы иркутян на рост цен

Жители нескольких регионов – Камчатского и Хабаровского краев, а также Сахалинской, Калининградской и Иркутской областей – направили много жалоб на рост цен в субъектах. Президент Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию.

«Существуют причины объективного и субъективного характера», – отметил глава государства.

В качестве объективных причин, повлиявших на рост цен, президент назвал медленное увеличение товарной массы в сравнении с увеличивающимся спросом на продукцию, повышение мировых цен на продукты и внешние ограничения.

«Есть и субъективные [причины], наши недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки», – отметил Путин.

При этом он добавил, что в целом правительство страны работает эффективно. Несмотря рост инфляции, в среднем по стране наблюдается и увеличение заработных плат, что заметно во многих регионах РФ.