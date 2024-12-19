Президент России назвал «безобразием» лимиты банков на льготные ипотеки

Молодая семья из Краснодара во время прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на лимиты, а также иные ограничения, которые вводят банки на льготные ипотеки, в результате чего люди не могут оформить займы. Глава государства прокомментировал ситуацию.

«Это безобразие, во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов. И в правительстве же мы эту тему обсуждали, мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», – отметил Путин.

Он также добавил, что банки должны с «удовольствием» выдавать льготные кредиты, поскольку разницу между ставкой финансовой организации и сниженным процентом для граждан возмещает государство. Президент пообещал навести порядок и разобраться с этой ситуацией.