Иркутские НКО смогут арендовать муниципальное имущество по ценам 2022 года

Пятое очередное заседание Дума Иркутска состоялось 19 декабря. В его рамках была утверждена ставка по аренде муниципального нежилого имущества для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), сообщает пресс-служба учреждения.

Депутатский корпус принял решение сохранить ставку на уровне 2022 года: она составит 10%. При этом в Иркутской области плата равна 50%.

«Несколько лет подряд я выступал с инициативой, продлить мораторий на повышение арендной платы. Именно мэрия и Дума в силах взять на себя ответственность и решить вопрос в пользу СОНКО. Речь об обществах инвалидов, пенсионеров и ветеранов, женсоветах и различных благотворительных фондах. Все они нуждаются заботе со стороны властей», – резюмировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.