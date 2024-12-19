Колесо обозрения появится на острове Ольхон

В Иркутской области на территории одной из турбаз в поселке Хужир появится колесо обозрения. Его перевезут на остров Ольхон из Иркутска.

На острове будет работать колесо, которое раньше находилось в спорт-парке «Поляна», сообщает «ИрСити». Установку аттракциона согласовали с экологами, учеными, местными жителями и даже шаманами.

Объект разместят на арендованной земле: согласно правилам, тут можно устанавливать аттракционы. Конструкция появится на площадке без фундамента. Она будет устойчива к землетрясениям, сильным ветрам и питаться от отдельного генератора и солнечных батарей.

Предположительно, запуск колеса состоится в начале 2025 года. В дальнейшем планируется благоустроить прилегающую территорию. Собственники ожидают, что колесо обозрения станет новой точкой притяжения туристов.