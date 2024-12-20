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Центральный банк установит курсы валют на весь период новогодних праздников заранее

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Как обычно, курсы валют от Центробанка устанавливаются на следующий день после их публикации. В случае пятницы они действуют до понедельника включительно. Однако на этот раз курсы на новогодний период будут установлены уже 28 декабря.

Таким образом, в последний рабочий день 2024 года, 28 декабря, Центральный банк зафиксирует официальные курсы иностранных валют к рублю на все новогодние каникулы — с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Эта информация была опубликована в официальном телеграм-канале регулятора.

Первый рабочий день 2025 года, 9 января, станет датой для нового установления курсов, которые начнут действовать с 10 января.

Аналогично Центробанк обновит учетные цены на аффинированные драгоценные металлы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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