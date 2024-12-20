G7 обсуждает ужесточение «потолка цен» на российскую нефть

Страны «Большой семёрки» (G7) рассматривают возможность усиления мер по ограничению стоимости российской нефти. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, среди предложений — полный запрет на импорт российской нефти либо снижение действующего «потолка цен» с $60 до $40 за баррель. Тем не менее, дискуссии находятся на начальной стадии, и окончательное решение ещё не принято, сообщает Интерфакс.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года ЕС ввёл ограничение на стоимость российской нефти на уровне $60 за баррель, а также наложил эмбарго на её поставку в страны Евросоюза. Эти меры поддержали и другие члены G7, включая Австралию.

Кроме того, в рамках 14-го пакета антироссийских санкций, введённого в июне 2024 года, Евросоюз внёс в санкционный список 27 судов, которым запрещён доступ в порты стран ЕС и предоставление им услуг. Среди этих судов есть танкеры, подозреваемые в транспортировке нефти в обход установленного «потолка цен».