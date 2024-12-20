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Андрей Морозов назначен новым председателем правления Своего Банка

Совет директоров АО «Свой Банк» назначил Андрея Морозова на должность председателя правления Банка. Кандидатура Андрея Морозова была утверждена Центральным банком Российской Федерации.

На новой должности Андрей Морозов возьмет на себя руководство операционной деятельностью и реализацию обновленной стратегии, нацеленной на масштабирование ключевых направлений бизнеса и укрепление позиций Банка на рынке финансовых услуг.

«Для меня большая честь присоединиться к команде Своего Банка в столь важный момент его развития. Я рад применить свой опыт и экспертизу для достижения амбициозных целей, которые сегодня стоят перед Банком. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать все поставленные задачи», — прокомментировал Андрей Морозов. — «С 2022 года, когда Свой Банк вошел в структуру Группы IDF Eurasia, команда проделала огромную работу, заложив прочный фундамент для дальнейшего роста. Реализованы ключевые проекты, которые стали важной частью стратегии развития Банка, запущены целые линейки розничных и корпоративных продуктов. Впереди нас ждет новый этап масштабирования».

Андрей Геннадьевич Морозов окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия), проходил обучение в Стэнфордском университете (США) и Международном институте управленческого развития (Швейцария). Имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере, ранее занимал руководящие должности в таких крупных финансовых учреждениях, как Ситибанк, банк «Русский стандарт», Райффайзенбанк и банк «Уралсиб».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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