Свой Банк повысил максимальную ставку по вкладам до 25,25%

С 20 декабря Свой Банк повышает доходность по вкладу Свой Вклад Банки.ру до 25,25%. Новая ставка актуальна при размещении на срок шесть месяцев, рост доходности составил 0,5 п.п.

По более длинным вкладам остаются доступными прежние условия. Эффективная ставка при размещении средств на один год составляет 24,25%, три года — 12,5%.

Свой Вклад Банки.ру можно открыть на финансовой платформе «Банки.ру». Вклад Своего Банка предлагает капитализацию, выплата процентов на счет производится ежемесячно. Вклад можно открыть на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей. Максимальное количество вкладов на одного клиента не ограничено.