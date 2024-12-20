Лимиты по семейной ипотеке отменят в России после прямой линии Путина: главное за ночь

Прошлой ночью страна активно смотрела и обсуждала прямую линию с президентом Владимиром Путиным. В рамках события стало известно, что Россия вышла в лидеры по экономике в Европе, рост инфляции дорос до «тревожного сигнала», лимиты по семейной ипотеке будут стерты, а иркутянам объяснили причину роста цен. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Тревожный рост инфляции

Показатель инфляции в настоящее время оценивается в 9,3%, фиксируется существенный рост. Это, по оценкам президента, является тревожным сигналом. Существеннее всего рост цен на фоне сложившейся ситуации ощутили жители Камчатского и Хабаровского краев, а также Сахалинской, Калининградской и Иркутской областей. На увеличение стоимости повлияли объективные и субъективные причины.

Цены растут вместе со спросом

Глава государства объяснил иркутянам и другим жителям России, почему цены в магазинах увеличиваются. Это связано с повышением спроса, который пока не успевает догонять товарная масса, повышением мировых цен на продукты и внешними ограничениями, а также недоработками правительства РФ. При этом нельзя не обратить внимания на рост заработных плат: в среднем по стране он составил 9%.

Лидер в Европе и в мировом топе

При обзоре экономической ситуации в стране Владимир Путин отметил, что экономика РФ, «несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы и попытки воздействовать на нас». продолжает расти и развиваться. Рост ВВП за два года оценивается в 8%. По этому показателю Россия является первой в Европе и четвертой в мире. Более того, положение государства планируется улучшать.

Ипотечные лимиты отменят

Во время прямой линии молодая семья из Краснодара пожаловалась президенту России на сложность взять ипотеку ввиду лимитов и иных ограничений, которые вводят банки. Владимир Путин назвал такое положение дел «безобразием» и пообещал разобраться в сложившейся ситуации. На слова главы государства оперативно отреагировал Минфин, который исключит из программы семейной ипотеки механизм лимитов. Соответствующие изменения уже готовятся.

Приангарье – промышленный лидер

По предварительным итогам 2024 года рост промышленного производства в Иркутской области стал самым высоким в Сибири. Такие данные были озвучены региональным правительством после экономического обзора президента во время прямой линии. За десять месяцев индекс промышленного производства в Приангарье составил 110%, в том числе в добывающей отрасли – 112,6%, в обрабатывающей – 106,3%. Стоит отметить, что по данным показателям Иркутская область – лидер СФО – занимает 13-е место по России.