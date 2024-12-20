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Цена биткоина снизилась до 96 тыс. долларов

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Причина – отказ ФРС создавать национальный резерв в криптовалюте. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

Курс биткоина упал ниже 100 тыс. долларов после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла об отказе создавать национальный резерв в криптовалюте.

В последнее время цены на криптовалюты росли, поэтому «такой откат кажется здоровым», – сказал Азим Хан, соучредитель и главный операционный директор сети Morph.

«Стоит отметить, что исторически распродажи ценных бумаг в конце года могут происходить, когда инвесторы компенсируют убытки за счет прибыли, чтобы снизить свои налоговые обязательства», – добавил Хан. «Хотя трудно сказать, насколько сильно это влияет на текущую тенденцию, это может быть одним из факторов».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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