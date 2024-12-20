Задачу по повышению рождаемости будут решать в Иркутской области

Хоть регион и входит в число лидеров по этому показателю – коэффициент 1,52%, Приангарье намерено поднимать процент.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России. Он подчеркнул, что в России необходимо поднять уровень рождаемости как минимум до 2,3%.

Президент заявил, что для регионов, где наблюдается низкий уровень рождаемости будет создана программа поддержки. Также он напомнил, что в России действуют различные меры поддержки для семей с детьми. Это пособия, материнский капитал и семейная ипотека под 6%.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя прямую линию, подчеркнул, что Приангарье входит в десятку лидеров субъектов с высоким показателем суммарного коэффициента рождаемости. Этот показатель составляет 1,52%.

– Владимир Путин еще раз обозначил повышение рождаемости национальной целью. Задачу по повышению рождаемости в Приангарье будем решать комплексно. В регионе действует целый комплекс мер, который можно разделить на четыре блока. Это развитие инфраструктуры поддержки рождаемости, охрана репродуктивного здоровья и здоровья новорожденных, информационная политика поддержки рождаемости, а также прямая поддержка семей с детьми, – сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, в целях улучшения демографической ситуации, создания дополнительных стимулов к повышению рождаемости в Иркутской области в 2024 году органами социальной защиты населения Иркутской области реализуется 90 мер социальной поддержки, них 30 – семьям, имеющим детей.