Задержаны вылеты шести самолетов из Иркутска в Москву, Казань и Бодайбо

Сегодня шесть самолетов не смогли вовремя улететь из аэропорта Иркутска. Они должны были направиться в Москву, Казань и Бодайбо, рассказали в пресс-службе авиаузла.

Вылет рейса S73018 S7 по маршруту Иркутск – Домодедово перенесен с 9:30 на 10:00. Рейс N4744 авиакомпании «Северный Ветер» из Иркутска в Казань перенесен с 10:20 на 11:00. Вылет рейса DP6538 «Победы» из Иркутска в Шереметьево перенесен с 8:10 на 12:40. Изменения связаны с поздним прибытием самолетов.

По аналогичной причине рейс СУ1443 авиакомпании «Аэрофлот» из Иркутска в Шереметьево, который должен был вылететь в 9:50, отправится в полет в 13:00. Рейс SU1563 «Аэрофлота» из Иркутска в Шереметьево, запланированный на 13:05, состоится в 13:30.

Вылет рейса ИК77 авиакомпании «Ангара» по маршруту Иркутск – Бодайбо перенесен с 10:05 на 13:30. Это связано с решением авиакомпании.