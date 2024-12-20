Игорь Кобзев: Главный ресурс системы здравоохранения – квалифицированные кадры

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря отметил сохраняющийся дефицит медицинских кадров. Кроме того, он призвал продолжить укрепление первичного звена здравоохранения.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Наша главная проблема с кадрами – это проблема находится в первичном звене здравоохранения, – сказал президент.

В Иркутской области укомплектованность врачами составляет 59% и средним медицинским персоналом 67%. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в регионе для системы здравоохранения характерна неравномерность географического распределения медицинских кадров.

– Главный ресурс системы здравоохранения – квалифицированные кадры. Для решения кадровой проблемы региональный минздрав активно взаимодействует с образовательными учреждениями. В настоящее время по всем направлениям подготовки обучается свыше тысячи студентов целевого обучения. Работаем и над обеспечением медицинских работников жильем. Так, например, недавно в Нижнеудинске в микрорайоне Восточный семьи медработников заселились в новый 33-квартирный дом. Для решения кадрового вопроса в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме того, эффективно себя показали региональные меры соцподдержки в виде выплат врачам и среднему медперсоналу в небольших населенных пунктах, – сказал губернатор.

Осенью 2024 года региональный минздрав направил на ординаторскую практику свыше 400 врачей-ординаторов в различные медорганизации Приангарья. Такой механизм восполнения недостающих кадров используют менее чем в 10 регионах страны.

Комментируя поручение Владимира Путина по укреплению первичного звена здравоохранения, глава региона рассказал о реализации в Иркутской области нацпроекта «Здравоохранение».

– В рамках этого нацпроекта в Приангарье реализуются регпроекты «Модернизации первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Медицинские кадры», и многие другие. Мы работаем над обеспечением больниц и поликлиник квалифицированными кадрами, укреплением материально-технической базы медучреждений, в целом над повышением доступности медицинской помощи, – сказал Игорь Кобзев.